غارات إسرائيلية على عدد من المناطق في جنوب لبنان وسقوط عدد من الإصابات

بيروت- (د ب أ)

شنت الطائرات الحربية والمسيرة الإسرائيلية بعد ظهر اليوم السبت سلسلة غارات استهدفت عدد من المناطق في جنوب لبنان وأسفرت إحداها عن سقوط عدد من الإصابات في بلدة "صديقين" في جنوب لبنان.

وأغارت طائرة مسيرة إسرائيلية بعد ظهر اليوم على آلية في منطقة "الطويري" في جنوب لبنان، دون تسجيل إصابات.

وشنّ الطيران الإسرائيلي بعد ظهر اليوم غارة جوية استهدفت بلدة "صديقين" في جنوب لبنان، ما أدى إلى جرح 6 أشخاص من المدنيين جروحهم متوسطة، وجرح عدد آخر جروحهم طفيفة.

كما شن الطيران الإسرائيلي بعد ظهر اليوم غارة جوية استهدفت بلدة "القنطرة" في جنوب لبنان. وقصفت المدفعية الإسرائيلية بعد ظهر اليوم بلدة " العديسة" الجنوبية بالقذائف الفوسفورية، بحسب ما أعلن مراسل قناة" المنار" المحلية التابعة لـ "حزب الله".

وشن الطيران الإسرائيلي غارتين بعد ظهر اليوم استهدفتا منطقة "دردريه" الواقعة بين بلدتي "حومين الفوقا" و"عين قانا"في جنوب لبنان.

ونفّذت طائرة مسيرة إسرائيلية، غارة جوية استهدفت دراجة نارية على طريق عام بلدتي "حاروف" جبشيت" في جنوب لبنان.

واستهدفت طائرة مسيرة إسرائيلية بعد ظهر اليوم آلية عند منطقة "جبل وردة" في بلدة "مركبا" في جنوب لبنان، ولم تسفر عن وقوع إصابات، بحسب ما أعلنت "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية.

وشن الطيران الإسرائيلي بعد ظهر اليوم غارة جوية استهدفت أطراف بلدة "حومين الفوقا" في جنوب لبنان، كما شن غارة جوية بعد ظهر اليوم استهدفت بلدة "مركبا" في جنوب لبنان.

واستهدفت طائرة مسيرة إسرائيلية بعد ظهر اليوم محيط مسجد في بلدة "يارين" في جنوب لبنان، بحسب مراسل "المنار".

كما استهدف الطيران المسّير الإسرائيلي دراجة نارية صباح اليوم عند أطراف بلدة "مجدل سلم" في جنوب لبنان ما أدى إلى إصابة شخصين بجروح. واستهدفت دبابة "ميركافا" إسرائيلية صباح اليوم بقذيفة مباشرة بلدة " كفركلا" في جنوب لبنان، وقصفت المدفعية الإسرائيلية قبل ظهر اليوم بلدة "الخيام" في جنوب لبنان.

وكان " حزب الله" قد أعلن في بيانات سابقة أن عناصره استهدفوا صباح اليوم السبت موقع "‏البغدادي" الإسرائيلي بالأسلحة الصاروخية، ومرابض ‏مدفعية إسرائيلية في "خربة ماعر" وانتشارًا لجنود إسرائيليين في محيطها بالأسلحة الصاروخية، واستهدفوا موقع " المرج" الإسرائيلي بالأسلحة المناسبة.

واستهدف عناصر" حزب الله" اليوم السبت الفصيل المدرع الإسرائيلي شمال "ثكنة يفتاح" بمسيرات ‏انقضاضيّة، ومستعمرتي "شوميرا" و"نطوعة" الإسرائيليتين بالأسلحة ‏الصاروخية، و‏ثكنة "كريات شمونة " الإسرائيلية بصواريخ بركان ثقيلة، رداً على ‌‏استهداف إسرائيل لدراجة نارية في بلدة "مجدل سلم" في جنوب لبنان. كما استهدفوا طائرة مسيّرة إسرائيلية من نوع هرمز 900 بالأسلحة المناسبة وأسقطوها.

ونعت المقاومة الإسلامية في لبنان مساء أمس الجمعة اثنين من عناصرها هما "عباس حيدر بوصي" من مدينة "بنت جبيل" في جنوب لبنان، و" أحمد محمد طبوش " من بلدة "كفرملكي" في جنوب لبنان، ليرتفع عدد عناصر المقاومة الذين سقطوا "على طريق القدس" إلى 359 .

يذكر أن المناطق الحدودية في جنوب لبنان تشهد توتراً أمنياً، وتبادلاً لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وعناصر تابعة للمقاومة الإسلامية في لبنان، منذ الثامن من أكتوبر الماضي بعد إعلان إسرائيل الحرب على غزة.‏