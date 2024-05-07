مسؤول إسرائيلي: بايدن لم يعارض السيطرة على معبر رفح خلال مكالمته مع نتنياهو

مصراوي

قال موقع "أكسيوس" الأمريكي نقلا عن مسؤول إسرائيلي، اليوم الثلاثاء، إن الرئيس جو بايدن لم يعترض على العملية الهادفة إلى السيطرة على معبر رفح خلال مكالمته مع رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وأوضح مسؤولون أمريكيون، أنهم يعتقدون أن عملية إسرائيل للسيطرة على معبر رفح لم تتجاوز الخط الأحمر الذي وضعه الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وأشار المسؤولون الأمريكيون، إلى أن واشنطن تدرس تعليق شحنات السلاح لإسرائيل أو تقييد استخدامه إن شنت عملية كبيرة برفح، لافتين إلى أن بايدن ونتنياهو تناولا العملية الإسرائيلية في معبر رفح خلال مكالمتهما يوم الاثنين.

وأكد المسؤولون الأمريكيون، أن إسرائيل أوضحت أنها تريد الاستيلاء على معبر رفح للضغط على رئيس الجناح العسكري لحركة حماس "كتائب القسام" يحيى السنوار في المحادثات.