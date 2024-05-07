مستعمرون يقتحمون المسجد الأقصى

القدس - (د ب أ)

أفاد تقرير فلسطيني بـ "اقتحام عشرات المستعمرين، اليوم الثلاثاء، باحات المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي".

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) عن شهود عيان قولهم إن "مستعمرين دخلوا عبر مجموعات، من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية".

ووفق الوكالة، "حولت شرطة الاحتلال البلدة القديمة إلى ثكنة عسكرية، وشددت من إجراءاتها العسكرية، وفرضت قيودا على دخول المصلين".