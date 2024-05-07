إعلان

BBC

مستعمرون يقتحمون المسجد الأقصى

11:41 ص الثلاثاء 07 مايو 2024

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

القدس - (د ب أ)

أفاد تقرير فلسطيني بـ "اقتحام عشرات المستعمرين، اليوم الثلاثاء، باحات المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي".

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) عن شهود عيان قولهم إن "مستعمرين دخلوا عبر مجموعات، من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية".

ووفق الوكالة، "حولت شرطة الاحتلال البلدة القديمة إلى ثكنة عسكرية، وشددت من إجراءاتها العسكرية، وفرضت قيودا على دخول المصلين".

القدس المسجد الأقصى شرطة الاحتلال الإسرائيلي إسرائيل
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
مسؤول إسرائيلي: العملية في رفح ستكون محدودة

إعلان

إعلان