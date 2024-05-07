"الأونروا" تُحذر: الوضع في رفح مقلق للغاية

غزة - (بي بي سي)

حذرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، من تأثير انخفاض إمدادات المساعدات على المدنيين، في وقت أعلنت فيه إسرائيل سيطرتها على معبر رفح في غزة.

وقالت لويز واتريدج، المتحدثة باسم الوكالة، لبرنامج اليوم على إذاعة بي بي سي: "أكبر مشكلة نواجهها في الـ 24 إلى 48 ساعة الماضية هي المعبر الحدودي وعدم وجود إمدادات ومساعدات كافية".

وأضافت إن الوضع "مقلق للغاية".

وبالنظر إلى المستقبل، حذرت من المخاطر على صحة سكان غزة، قائلة إن "حالة الصرف الصحي تتدهور خاصة مع توقع ارتفاع درجات الحرارة في الصيف حيث يحتمي العديد من الأشخاص حاليًا بالخيام البلاستيكية".

وتقول واتريدج، الموجودة في رفح، إن "الجو العام هادئ، والكثيرين ينتظرون ليروا ما سيحدث بعد ذلك، بينما يغادر البعض المدينة".