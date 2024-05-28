الثالثة خلال أسبوع.. قوات الاحتلال تستهدف مخيمات النازحين غربي رفح

(وكالات)

قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، بشن قصف جديد على مخيمات النازحين في منطقة المواصي غربي مدينة رفح.

وأفادت قناة "الجزيرة"، أنه وقع شهداء وجرحى خلال القصف الإسرائيلي الذي استهدف خيام النازحين في المدينة الجنوبية.

ويأتي الاستهداف ليكون الحادث الثالث خلال أسبوع لمخيمات النازحين غربي رفح، حيث سبقه استهداف المخيمات في مناطق عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" بواسطة المسيرات.

كما سبق ذلك استهداف المخيمات في حي تل السلطان غرب رفح ما أدى لاندلاع الحرائق ووقوع عشرات الشهداء والجرحى.