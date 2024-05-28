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BBC

الاحتلال يزعم عدم شنه غارات بالمنطقة الإنسانية في المواصي برفح

07:50 م الثلاثاء 28 مايو 2024

دانيال هاجاري

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وكالات

زعم المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن الجيش لم يشن أي غارة بالمنطقة الإنسانية في المواصي.

كان دانيال هاجاري المتحدث العسكري الإسرائيلي، قال إن جيش الاحتلال نفذ هجوم، من أجل استهداف أحد عناصر حركات المقاومة في مدينة رفح جنوبي غزة لكن الهجمة أودت بحياة فلسطينيين.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال، استهدفنا أحد عناصر المقاومة برفح لكن الهجمة أودت عن غير قصد بحياة فلسطينيين كانوا بالمنطقة.

وأضاف هاجاري،"لم يتضح بعد سبب الحريق الذي أودى بحياة مدنيين في رفح والتحقيق مستمر"، مدعيًا أنهم اتخذوا تدابير أمنية قبل تنفيذ الهجوم في رفح للتقليل من المسّ بالمدنيين.

بدورها أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب مجزرة جديدة في مواصي رفح، ما أسفر عن استشهاد نحو 20 شهيدًا.

وقالت لجنة الطوارئ برفح، "الاحتلال ارتكب مجزرة جديدة في مواصي رفح راح ضحيتها أكثر من 20 شهيدا وعشرات الجرحى".

وأضافت أن المجزرة الجديدة بالمواصي تضاف لسجل الاحتلال الإرهابي الذي تجاهل أوامر محكمة العدل الدولية>

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