البث العبرية: إسرائيل سلمت مصر وقطر مقترحها لصفقة تبادل أسرى

وكالات

أعلنت هيئة البث العبرية، إن إسرائيل سلمت الوسيطين المصري والقطري، مقترحها لصفقة تبادل الأسرى مع حركة المقاومة الإسلامية "حماس".

وقالت هيئة البث العبرية، إن التوقعات تشير إلى أن مفاوضات غزة عبر الوسطاء ستستأنف الأسبوع المقبل، في العاصمة القطرية الدوحة.

وكانت البث العبرية أكدت أن فريق المفاوضات سيسلم الوسطاء مقترحا أقره مجلس الحرب لإبرام صفقة تبادل للأسرى، فيما أكد القيادي في حماس أسامة حمدان أن إسرائيل لن تستعيد أسراها لدى المقاومة في قطاع غزة إلا بالرضوخ لشروط المقاومة الفلسطينية التي قدمتها للوسطاء في قطر ومصر.

بدوره قال الوزير بمجلس الحرب غادي آيزنكوت في حديث للقناة الـ12 الإسرائيلية إن هناك توافقا تاما بين أعضاء المجلس على ضرورة إبرام صفقة تبادل.

وبحسب القناة، فإن آيزنكوت قال إن حركة "حماس" ترمم قوتها لكن إبرام صفقة تبادل معها ضرورة إستراتيجية، مع وقف إطلاق النار بقدر ما يلزم.

كما نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية عن مصادر مطلعة قولها: إن العرض الوحيد الذي يدور الحديث عنه حاليا في المفاوضات لتبادل الأسرى، يتمثل في صفقة شاملة لإعادتهم جميعا، مشيرة إلى أنه إذا تلقى مجلس الحرب الإسرائيلي عرضا لصفقة تبادل فسيكون نتنياهو ضمن الأقلية التي تعارض الصفقة.

ولفتت المصادر إلى أنه في ظل المحاولات المتجددة لبدء المفاوضات مع حماس، تحدث مكتب نتنياهو عن مناقشة محتملة بناء على مقترحات جديدة يقودها الوسطاء، لكن مصادر مطلعة على التفاصيل تقول إن الاقتراح الوحيد المطروح على الطاولة هو "اتفاق شامل لإعادة كافة الأسرى ".