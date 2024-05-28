إعلان

BBC

السعودية تدعو المجتمع الدولي التدخل لوقف الكارثة الإنسانية في غزة

07:02 م الثلاثاء 28 مايو 2024

المملكة العربية السعودية

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

الرياض (د ب أ)

دعت السعودية اليوم الثلاثاء المجتمع لضرورة التدخل لوقف الكارثة الإنسانية غير المسبوقة التي يمر بها الشعب الفلسطيني.

وأوضح وزير الإعلام بالنيابة الدكتور عصام بن سعد بن سعيد، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية "واس" عقب الجلسة الأسبوعية التي عقدها مجلس الوزراء السعودي اليوم الثلاثاء برئاسة الملك سلمان بن عبدالعزيز – عبر تقنية الفيديو- "مجلس الوزراء، تناول عددا من التقارير حول تطورات الأوضاع ومجرياتها على الساحتين العربية والإقليمة"، مجددا "الرفض القاطع لمواصلة قوات الاحتلال الإسرائيلي انتهاكاتها السافرة للقرارات والقوانين الدولية كافة، والتأكيد على المجتمع الدولي بضرورة التدخل للحد من تفاقم الكارثة الإنسانية غير المسبوقة التي يمر بها الشعب الفلسطيني الشقيق".

واطّلع مجلس الوزراء، على فحوى الرسالة التي تلقاها الملك سلمان بن عبد العزيز من رئيس السنغال، وعلى مضمون الاتصالين اللذين جريا بين ولي العهد رئيس مجلس الوزراء محمد بن سلمان، وكل من رئيس فرنسا إيمانويل ماكرون، ورئيس وزراء اليابان فوميو كيشيدا، وما ركزت عليه في جوانب العلاقات بين المملكة وبلدانهم، وفرص تطويرها في مختلف المجالات.

السعودية الكارثة الإنسانية في غزة الشعب الفلسطيني وزير الإعلام السعودي مجلس الوزراء السعودي طوفان الأقصى
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

* ألف جنيه للمواطن ورفع الخبز والبنزين والكهرباء.. خطة الحكومة للتحول للدعم النقدي -فيديو
* الثانوية العامة حصريا.. "مصراوي" و"أشطر" يطلقان أقوى سلسلة مراجعات مجانية
* أسعار الثوم تقفز إلى 70 جنيها.. والشعبة توضح الأسباب