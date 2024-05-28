السعودية تدعو المجتمع الدولي التدخل لوقف الكارثة الإنسانية في غزة

الرياض (د ب أ)

دعت السعودية اليوم الثلاثاء المجتمع لضرورة التدخل لوقف الكارثة الإنسانية غير المسبوقة التي يمر بها الشعب الفلسطيني.

وأوضح وزير الإعلام بالنيابة الدكتور عصام بن سعد بن سعيد، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية "واس" عقب الجلسة الأسبوعية التي عقدها مجلس الوزراء السعودي اليوم الثلاثاء برئاسة الملك سلمان بن عبدالعزيز – عبر تقنية الفيديو- "مجلس الوزراء، تناول عددا من التقارير حول تطورات الأوضاع ومجرياتها على الساحتين العربية والإقليمة"، مجددا "الرفض القاطع لمواصلة قوات الاحتلال الإسرائيلي انتهاكاتها السافرة للقرارات والقوانين الدولية كافة، والتأكيد على المجتمع الدولي بضرورة التدخل للحد من تفاقم الكارثة الإنسانية غير المسبوقة التي يمر بها الشعب الفلسطيني الشقيق".

واطّلع مجلس الوزراء، على فحوى الرسالة التي تلقاها الملك سلمان بن عبد العزيز من رئيس السنغال، وعلى مضمون الاتصالين اللذين جريا بين ولي العهد رئيس مجلس الوزراء محمد بن سلمان، وكل من رئيس فرنسا إيمانويل ماكرون، ورئيس وزراء اليابان فوميو كيشيدا، وما ركزت عليه في جوانب العلاقات بين المملكة وبلدانهم، وفرص تطويرها في مختلف المجالات.