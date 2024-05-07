مستعمرون يستولون على تجمع بدوي شرق القدس

القدس - (د ب أ)

أفاد تقرير فلسطيني باستيلاء مستعمرون، فجر اليوم الثلاثاء، على تجمع بدوي قرب الخان الأحمر شرق مدينة القدس، وأجبروا قاطنيه على مغادرته.

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، اليوم، عن الناشط أبو عماد الجهالين قوله إن "مجموعة من المستعمرين اقتحموا تجمع بير المسكوب البدوي قرب الخان الأحمر، واستولوا على الخيام والمحاصيل الزراعية، وأجبروا قاطني التجمع على مغادرته".

وأضاف الجهالين أن "سكان التجمع البالغ عددهم سبع عائلات هم بدو من الرحل، وكانوا قد غادروا قبل فترة إلى منطقة غرب القدس، وعندما عادوا الى خيامهم تفاجأوا بوجود المستعمرين فيها ومنعوهم من الدخول إليها".

ووفق الوكالة، "تحيط بالخان الأحمر مستوطنتا معاليه أدوميم وكفار أدوميم، وتسعى إسرائيل لتوسيعهما وتنفيذ المشروع الاستيطاني E1، الذي يقضي على خيار قيام دولة فلسطينية متواصلة جغرافيا، كما سيبتلع أجزاء واسعة من مناطق (ج) الممتدة على أكثر من 60% من مساحة الضفة".

وطبقا لبيانات أصدرها مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة (أوتشا) عام 2017، سيكون 46 تجمعا بدويا معرّضا لخطر الترحيل القسري وسط الضفة الغربية، حسبما أوردته الوكالة.

وتقول الوكالة، "يقع 26 تجمعا منها في محافظة القدس، ويسكنها وفقا لمكتب الأمم المتحدة، 4856 بدويا يواجهون ظروفا معيشية قاسية على صعيد الخدمات الأساسية كالمياه والكهرباء، إضافة إلى صعوبة الوصول للمراكز التعليمية والصحية".

وستكون تجمعات القدس البدوية التي تقع داخل نطاق ما يسمى مشروع "إي 1" الاستعماري وعددها 13 تجمعا، على جدول الإخلاء بالإضافة إلى 12 تجمعا تقع بمحاذاة هذا المشروع الضخم الذي يعد جزءا من مخطط إسرائيل المعروف بـ"القدس الكبرى" .