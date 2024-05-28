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المكتب الإعلامي الحكومي بغزة: 72 نازح استشهدوا خلال 48 ساعة

05:27 م الثلاثاء 28 مايو 2024

نازحون أرشيفية

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(وكالات)

قال المكتب الإعلامي الحكومي بقطاع غزة، اليوم الثلاثاء، إن جيش الاحتلال قتل خلال الـ48 ساعة الماضية 72 نازحًا، خلال استهدافه للمخيمات التي تأوي النازحين رغم وصفها سابقًا بـ "الآمنة".

واستهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي منطقة المواصي غربي مدينة رفح في وقت سابق اليوم بقصف مدفعي، رغم تحديدها سابقًا منطقة "آمنة".

وأدى استمرار القصف المدفعي الإسرائيلي لاندلاع حريق كبير داخل المخيمات واستشهاد 20 فلسطينيًا بينهم أطفال ونساء في حصيلة أولية.

ورصدت اللقطات الأولية تحول جثامين الشهداء إلى أشلاء، في واقعة هي الثالثة خلال أسبوع سبقها حادثتين سابقتين.

جيش الاحتلال استهداف للمخيمات رفح طوفان الأقصى القصف المدفعي الإسرائيلي
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