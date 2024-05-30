علقت عضويته بالبرلمان.. نائب فرنسي: التلويح بالعلم الفلسطيني كان احتجاجًا على المذبحة في غزة- فيديو

باريس - (ا ف ب)

قال نائب فرنسي ينتمي إلى اليسار المتطرف، تم تعليق عضويته في البرلمان (الجمعية الوطنية) بسبب رفعه العلم الفلسطيني يوم الثلاثاء، إنه "يفضل أن يسجله التاريخ متحيزا للخير على الالتزام بقواعد الجمعية الوطنية".

وقررت الجمعية الوطنية الفرنسية يوم الثلاثاء تعليق عضوية النائب سيباستيان ديلوغو، من حزب فرنسا الأبية اليساري المتطرف، لمدة 15 يوما وتقليص راتبه إلى النصف لمدة شهرين، وهي أقسى عقوبة ممكنة.