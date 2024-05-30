إعلان

BBC

علقت عضويته بالبرلمان.. نائب فرنسي: التلويح بالعلم الفلسطيني كان احتجاجًا على المذبحة في غزة- فيديو

03:55 م الخميس 30 مايو 2024

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

باريس - (ا ف ب)

قال نائب فرنسي ينتمي إلى اليسار المتطرف، تم تعليق عضويته في البرلمان (الجمعية الوطنية) بسبب رفعه العلم الفلسطيني يوم الثلاثاء، إنه "يفضل أن يسجله التاريخ متحيزا للخير على الالتزام بقواعد الجمعية الوطنية".

وقررت الجمعية الوطنية الفرنسية يوم الثلاثاء تعليق عضوية النائب سيباستيان ديلوغو، من حزب فرنسا الأبية اليساري المتطرف، لمدة 15 يوما وتقليص راتبه إلى النصف لمدة شهرين، وهي أقسى عقوبة ممكنة.

باريس البرلمان الفرنسي فلسطين غزة
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
التشيك: ليس لدينا مشكلة إذا هاجمت أوكرانيا الأراضي الروسية

إعلان

إعلان

* منطوق الحكم على حسين الشحات: إيقاف الحبس وحرمان من عضوية النوادي 5 سنوات
* ترقبوا نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة.. رابط الاستعلام ومصدر يكشف آخر التطورات
* طقس الساعات المقبلة.. أجواء مستقرة يعقبها موجة شديد الحرارة - تفاصيل
* أسعار القمح تقفز 400 جنيه للطن.. وصناعة الحبوب: زادت عالميا