متحدث حركة فتح: جيش الاحتلال دمر أكثر من 75% من قطاع غزة

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أكد متحدث حركة فتح، عبد الفتاح دولة أن قوات الاحتلال الإسرائيلي دمرت كل شيء بقطاع غزة، لافتا في الوقت ذاته إلى أن ما يحدث في القطاع لا يمكن وصفه.

وقال متحدث حركة فتح -في تصريحات إعلامية مساء يوم الخميس- إنه يجب وقف حرب الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، مشيرا إلى أن جيش الاحتلال دمر أكثر من 75% من قطاع غزة.

وأضاف أن المنظومة الدولية عجزت عن وقف الحرب التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، موضحا أن المنظومة الدولية تتحمل مسؤولية أخلاقية وإنسانية تجاه إعادة إعمار القطاع.