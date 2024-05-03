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BBC

متحدث حركة فتح: جيش الاحتلال دمر أكثر من 75% من قطاع غزة

11:08 ص الجمعة 03 مايو 2024

جيش الاحتلال الإسرائيلي

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أ ش أ
أكد متحدث حركة فتح، عبد الفتاح دولة أن قوات الاحتلال الإسرائيلي دمرت كل شيء بقطاع غزة، لافتا في الوقت ذاته إلى أن ما يحدث في القطاع لا يمكن وصفه.

وقال متحدث حركة فتح -في تصريحات إعلامية مساء يوم الخميس- إنه يجب وقف حرب الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، مشيرا إلى أن جيش الاحتلال دمر أكثر من 75% من قطاع غزة.

وأضاف أن المنظومة الدولية عجزت عن وقف الحرب التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، موضحا أن المنظومة الدولية تتحمل مسؤولية أخلاقية وإنسانية تجاه إعادة إعمار القطاع.

هذا المحتوى من

Asha
قوات الاحتلال الإسرائيلي قطاع غزة إسرائيل
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