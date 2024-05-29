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كوريا الجنوبية تتهم جارتها الشمالية بإرسال بالونات تحتوي على قاذورات وفضلات عبر حدودها

01:35 م الأربعاء 29 مايو 2024

كوريا الجنوبية

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سول - (د ب أ)

تم توجيه الاتهام إلى كوريا الشمالية اليوم الأربعاء، بإرسال مئات من البالونات تحمل قاذورات وقمامة وفضلات، عبر حدودها شديدة التحصين مع كوريا الجنوبية.

ونشر الجيش الكوري الجنوبي صورا تظهر بالونات منتفخة مع أكياس بلاستيكية مربوطة بها.

وقال الجيش في سول إنه قد تم إطلاق نحو 260 من تلك البالونات المملوءة بالقمامة والبراز، حتى بعد ظهر اليوم الأربعاء ( بالتوقيت المحلى ) . وسقطت البالونات في أجزاء مختلفة من البلاد، وأحيانا كانت تسقط بعيدا عن الحدود.

وكانت كوريا الشمالية قالت يوم الأحد الماضي، إنها سترسل "أكواما من النفايات والقاذورات"، في إجراء على أساس المعاملة بالمثل تجاه التوزيع الأخير للمنشورات المناهضة لبيونج يانج، والتي كان قد تم نقلها عبر الحدود في الاتجاه المعاكس.

وجاء في بيان نُسب مؤخرا لنائب وزير الدفاع الكوري الشمالي، إن كوريا الجنوبية "ستعاني بشكل مباشر بسبب كم الجهد الذي ستبذله من أجل إزالة" القمامة.

كوريا الجنوبية سول كوريا الشمالية
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