استطاع تدمير عملة معدنية على بعد نصف ميل.. بريطانيا تكشف عن جهاز جديد يعمل بالليزر



(وكالات)

أعلنت وزارة الدفاع البريطانية البريطانية، عن تكنولوجيا جديدة في مجال الأسلحة، حيث جاء الاكتشاف الجديد تحت اسم "دراجون فاير" والذي يعمل بواسطة الليزر.

وخلال فيديو نشرته وزارة الدفاع البريطانية عبر موقعها الإلكتروني، كشف الهيئة عن تجربة الأداء التي تمت في ميدان "هيبريدس" التابع لوزارة الدفاع، والذي تم فيه تجربة أول إطلاق عالي لسلاح الليزر ضد أهداف جوية.

وبحسب ما نشر الموقع فإن المدى الذي يمكن أن يصل إليه السلاح لا يزال سريًا، لكنه يستطيع التعامل مع أي هدف مرئى في مرماه.

ولا يحتاج استخدام السلاح إلى الذخيرة العسكرية، ما يعني تقليل تكلفة الدفاع البريطانية التي قالت إن تكلفة الطلقة الواحدة للجهاز تبلغ 13 دولارًا للطلقة الواحدة.

وخلال تجربة الأداء قالت وزارة الدفاع البريطانية، إن الجهاز تمكن من إصابة عملة معدنية على بعد نصف ميل.