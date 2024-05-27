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سلطنة عُمان: الأفعال الإسرائيلية الشنيعة في غزة تستوجب تدخلًا دوليًّا رادعًا

02:00 م الإثنين 27 مايو 2024

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مسقط - (د ب أ)

أعربت سلطنة عُمان، اليوم الإثنين، عن إدانتها واستنكارها الشديدين لاستمرار العدوان الإسرائيلي في غزّة، وللاستهداف الأخير لمخيم نازحين في رفح بقطاع غزّة.

وأكّدت السلطنة، في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم أوردته وكالة الأنباء العُمانية، أنّ "هذه الأفعال الشنيعة التي تستمر دولة الاحتلال بارتكابها تستوجب تدخلًا دوليًّا رادعًا بما في ذلك فرض المجتمع الدولي عقوبات على إسرائيل؛ نظرًا لما تمثله ممارساتها العدوانية الغاشمة من خرق واضح للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وانتهاك لكرامة النفس البشرية والقيم الإنسانية".

وقتل 35 شخصا على الأقل في غارة جوية شنتها إسرائيل بالقرب من مدينة رفح جنوبي قطاع غزة استهدفت خيامًا للنازحين الفلسطينيين، وفقا لما قاله مسعفون فلسطينيون ليل الأحد.

سلطنة عُمان إسرائيل غزة رفح العدوان الإسرائيلي طوفان الأقصى
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