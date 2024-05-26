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واشنطن ترفض طلب إسرائيل مقاطعة اجتماع لتعزيز السلطة الفلسطينية

06:22 م الأحد 26 مايو 2024

بنيامين نتنياهو وجو بايدن

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وكالات
نقل موقع أكسيوس عن مصدر مطلع قوله، إن واشنطن رفضت طلبا إسرائيليا بمقاطعة اجتماع نظمته النرويج لتعزيز السلطة الفلسطينية.
كما نقلت عن كيرت كامبل نائب وزير الخارجية الأمريكية تأكيده أن على إسرائيل إنهاء احتجاز عائدات الضرائب الفلسطينية.
والأربعاء الماضي، أعلنت إسرائيل رفض تحويل عائدات الضرائب (المقاصة) إلى السلطة الفلسطينية، وسط تحذيرات من كارثة اقتصادية.
كانت هيئة البث الإسرائيلية، قالت إن رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد) ديفيد برنيع سيعرض على مجلس الحرب مساء اليوم الأحد ملخص محادثاته في باريس بشأن إطلاق سراح الأسرى.
وبحث مدير الاستخبارات المركزية الأمريكي (سي آي إيه) وليام بيرنز، أمس السبت، في لقاءات مع الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري ورئيس الموساد صفقة التبادل، وفق موقع أكسيوس.
كانت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية نقلت عن مصادر قولهم، إن المباحثات في باريس كانت ناجحة جدا وجرى التوافق على تحريك مفاوضات التبادل.
وأضافت الصحيفة العبرية نقلا عن المصادر، أنه "لا نريد أن تصل المفاوضات لحالة الجمود لأن الوقت بالنسبة للأسرى".

واشنطن النرويج السلطة الفلسطينية اسرائيل
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