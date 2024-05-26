تقييم استخباراتي بريطاني: روسيا تواصل مهاجمة فوفشانسك في إطار هجومها على شمال خاركيف

لندن - (د ب أ)

أفاد تقييم استخباراتي صادر عن وزارة الدفاع البريطانية بشأن تطورات الحرب في أوكرانيا، اليوم الأحد، بأن القوات الروسية تواصل مهاجمة بلدة فوفشانسك، في إطار هجومها على شمال خاركيف الذي بدأ في العاشر من مايو الجاري.

وأشار التقييم الاستخباراتي اليومي المنشور على منصة "إكس" (تويتر سابقا)، إلى أن المدينة لا تزال محل نزاع عليها، حيث تصدت القوات الأوكرانية المدافعة لمعظم الهجمات الروسية.

ومع احتمال أن تكون قرية بوروفاتكا الواقعة غرب - جنوب غرب بلدة فوفشانسك، تحت سيطرتها، تحاول القوات الروسية تحقيق السيطرة المادية على المعبر القريب فوق نهر سيفرسكي دونيتس، حيث تهدد جناح ومؤخرة القوات الأوكرانية المدافعة في فوفشانسك نفسها، بحسب ما ورد في التقييم.

وأضاف التقييم أن القوات الروسية عند محور لوكيانتسي، تواصل شن هجماتها في اتجاه قرية ليبتسي، ولكن دون أن تحرز أي تقدم يذكر، بحسب هيئة الأركان العامة الأوكرانية مساء يوم الاربعاء الماضي.

وتنشر وزارة الدفاع البريطانية تحديثا يوميا بشأن الحرب في أوكرانيا، منذ بداية الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 من فبراير عام 2022. وتتهم موسكو لندن بشن حملة تضليل بشأن الحرب.