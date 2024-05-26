زيلينسكي يحث بايدن وشي على حضور قمة حول أوكرانيا

سول - (د ب أ)

حث الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي رئيسي أمريكا والصين، على حضور قمة لبحث خطة السلام في أوكرانيا، فيما تحشد روسيا قوات بالقرب من الحدود الشمالية الشرقية من أوكرانيا وتعزز هجماتها الجوية.

وقال زيلينسكي اليوم الأحد من خاركيف، مختصا بالذكر الرئيس الأمريكي، جو بايدن والرئيس الصيني، شي جين بينج "لا نريد أن يحترق ميثاق الأمم المتحدة مثل هذه الكتب"، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأحد.

وتواصل روسيا هجماتها على خاركيف، هذا الأسبوع، حيث استهدفت مركز تجاريا مزدحما ودار نشر للكتب وأهدافا مدنية أخرى.

وتابع زيلينسكي "ندين تلك الهجمات ونلتزم بمحاسبة روسيا على حربها غير المبررة".

وكان زيلينسكي قد قال أمس السبت إن الهجوم المميت الذي شنه الجيش الروسي على متجر كبير ، في مدينة خاركيف شرقي أوكرانيا ، أمس السبت "تجل جديد للجنون الروسي".

وذكر الرئيس الأوكراني في خطابه اليومي مساء أمس: "لا يقدر على قتل الأشخاص وترويعهم بهذه الطريقة الفظيعة إلا مجانين مثل (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين."

وأفادت وزارة الدفاع المدني الإقليمية بأن شخصين على الأقل لقيا حتفهما وأصيب 33 شخصا جراء الهجوم.

وواصلت طواقم الإطفاء جهودها في محاولة لدخول المبنى المدمر. وذكر زيلينسكي أنه كان هناك حوالي 200 شخص في متجر "إبيتسنتر" لتجديد المنازل في وقت الهجوم.

وناشد زيلينسكي داعمي أوكرانيا إرسال المزيد من أنظمة الدفاع الجوي.