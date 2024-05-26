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BBC

لابيد: نتنياهو يهمه بقائه السياسي وإحداث الفوضى في إسرائيل

12:42 م الأحد 26 مايو 2024

يائير لابيد

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وكالات

اتهم زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، رئيس الوزراء الإسرائيلي والمقربين منه باهتمامهم بالبقاء السياسي وإحداث فوضى في إسرائيل.

وعلق لابيد، على مقطع فيديو لجندي إسرائيلي ملثم يقول خلاله إن جنودًا بجيش الاحتلال لا يدعمون إلا نتنياهو، ولن يوقفوا الحرب في غزة، قائلاً: "إنه فيديو تحريض على الفتنة وكارثي"، سواء كان حقيقيا أو مدبرا لإثارة الشغب.

وانتشر تسجيل لجندي إسرائيلي ملثم يدعو إلى التمرد على رئيس أركان الجيش الإسرائيلي ووزير الدفاع الإسرائيلي، في فيديو مثير للجدل قام بنشره أيضا يائير نجل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

يائير لابيد نتنياهو إسرائيل
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