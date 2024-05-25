حماس: لا نحتاج لتفاوض جديد وتعديل مقترح الوسطاء خدمة لإسرائيل

وكالات

قال القيادي في حركة المقاومة الإسلامية "حماس" أسامة حمدان، إن الحركة لم تبلغ من الوسطاء بأي شيء متعلق باستئناف المفاوضات.

وأضاف القيادي في حركة المقاومة الإسلامية، أن الحديث اليوم عن تفاوض جديد هو أمر غير جدي، موضحا أننا لا نحتاج إلى تفاوض جديد، مشيرا إلى أن حركة حماس ردت على الورقة التي قدمها الوسطاء.

وتابع حمدان، أن البحث في تعديل مقترح الوسطاء خدمة لإسرائيل ومنحها وقتا وللتملص من قرار محكمة العدل الدولية، قائلا: "إذا لم تكن هناك ضمانات جدية فهذا يعني منح إسرائيل مزيدا من الوقت لاستمرار العدوان".

وأكمل القيادي في حماس، أن المفاوضات هدفها وقف العدوان وإنهاء الحصار وتحقيق صفقة تبادل عادلة: "ما زلنا نعتقد أن إسرائيل تحاول الهروب من استحقاقات محكمة العدل الدولية".

كانت القناة الـ13 الإسرائيلية نقلت اليوم السبت، عن مسؤولين إسرائيليين، أن تل أبيب مستعدة لبحث الهدوء المستمر في غزة، في إطار المفاوضات بشأن صفقة محتملة لتبادل الأسرى.

وقال مسؤولون إسرائيليون -في وقت سابق اليوم- إن المفاوضات ستستأنف خلال الأسبوع الحالي.

وقال موقع واللا نقلا عن مسؤول إسرائيلي، إن مجلس الحرب يجتمع غدا الأحد لبحث مفاوضات صفقة الأسرى، مضيفا أن اجتماع مجلس الحرب غدا يأتي بعد التقدم في المباحثات التي أجريت في باريس.