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من التجهيز إلى التفجير.. مشاهد لكمين أعدّته المقاومة بمدينة غزة

12:07 ص الإثنين 17 يونيو 2024

المقاومة

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وكالات
نشر الإعلام العسكري لكتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، اليوم الأحد، مشاهد مصوّرة لكمين نفذته ضد قوة إسرائيلية عند مفترق النابلسي بجنوب غرب مدينة غزة.

ويظهر الفيديو، عمليات رصد عناصر المقاومة لجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي وأماكن تمركزها بالقرب من مفترق النابلسي.
كذلك أظهر الفيديو عملية الإعداد والتجهيز للكمين وزرع العبوات الناسفة في حقل الألغام.
وفي أعقاب انفجار الألغام المزروعة مسبقا في قوات الاحتلال الإسرائيلي، قصفت عناصر القسام موقع الكمين بوابل من قذائف الهاون.

تفجير ناقلة جند المقاومة الاحتلال الإسرائيلي طوفان الأقصى
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