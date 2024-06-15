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لابيد: سنفعل كل شيء من أجل إسقاط هذه الحكومة

11:20 م السبت 15 يونيو 2024

زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد

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وكالات

أعرب زعيم المعارضة الإسرائيلية رئيس حكومة الاحتلال الأسبق يائير لابيد، اليوم السبت، عن تعازيه لعائلات الجنود الثمانية الذين قتلوا في رفح.

وقال لابيد، إن في الوقت الذي يقتل فيه الجنود مرر رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قانونا "يمزق شعبنا أكثر فأكثر ويكرس الفرقة".

وأضاف لابيد "آن الأوان لتوحيد المعارضة في نضال مشترك ضد هذه الحكومة الفاشلة"، مؤكدا أنه سيفعل كل شيء من أجل إسقاط هذه الحكومة.

وقالت القناة 13 الإسرائيلية نقلا عن الوزير المستقيل من مجلس الحرب غادي آيزنكوت، اليوم السبت، إن على رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو أن يستقيل أو يذهب إلى الانتخابات.

قالت القناة 13 العبرية نقلا عن الوزير المستقيل من حكومة الطوارئ الإسرائيلية غادي آيزنكوت، اليوم السبت، إنه "كان من الممكن المضي قدما في صفقة الأسرى لو أننا تحلينا بالشجاعة".

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