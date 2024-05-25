مصادر أمنية: إسرائيل مستعدة لسحب قواتها من معبر رفح

وكالات

نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر أمنية، أن إسرائيل مستعدة لسحب قواتها من معبر رفح، الذي سيطرت عليه قبل 3 أسابيع، لاعتبارات سياسية وعسكرية.

وقالت القناة 12 الإسرائيلية نقلا عن مسؤولين كبار قولهم، إنه لم تعد هناك فجوات بين إسرائيل والولايات المتحدة بشأن عملية رفح.

كانت القناة الـ13 الإسرائيلية نقلت اليوم السبت، عن مسؤولين إسرائيليين، أن تل أبيب مستعدة لبحث الهدوء المستمر في غزة، في إطار المفاوضات بشأن صفقة محتملة لتبادل الأسرى.

وقال مسؤولون إسرائيليون -في وقت سابق اليوم- إن المفاوضات ستستأنف خلال الأسبوع الحالي.

ونقل موقع واللا عن مسؤول إسرائيلي قوله، إن مجلس الحرب يجتمع غدا الأحد لبحث مفاوضات صفقة الأسرى، مضيفا أن اجتماع مجلس الحرب غدا يأتي بعد التقدم في المباحثات التي أجريت في باريس.