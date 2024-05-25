واشنطن تتهم بكين بالقيام "باستفزازات " بسبب مناورات عسكرية حول تايوان

واشنطن (د ب أ)

اتهمت وزارة الخارجية الأمريكية الصين بارتكاب "استفزازات عسكرية" لتنظيمها مناورات عسكرية موسعة حول تايوان في أعقاب تنصيب الرئيس لاي تشينج تي.

وقالت وزارة الدفاع التايوانية، إن 111 طائرة صينية وعشرات السفن البحرية حاصرت الجزيرة المتمتعة بالحكم الذاتي خلال اليومين الماضيين. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر إن الولايات المتحدة "قلقة للغاية"، وفقا لوكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت.

وأضاف في بيان اليوم السبت: "نحث بكين بقوة على ضبط النفس. إن استخدام الانتقال الطبيعي والروتيني والديمقراطي كذريعة للاستفزازات العسكرية يخاطر بالتصعيد ويقوض المعايير القائمة منذ عقود والتي حافظت على السلام والاستقرار عبر مضيق تايوان لعقود".

وأبدت بكين استياءها من الحكومة الجديدة في تايبيه متهمة "لاي" بالسعي للاستقلال وزعزعة استقرار المنطقة.

وكانت التدريبات الصينية هي الأكبر حول تايوان خلال عام.

وفي واشنطن، قالت وزارة الدفاع الأمريكية إنها "لا تزال واثقة من وضع القوات الأمريكية الحالية وعملياتها في منطقة المحيطين الهندي والهادئ" وأعربت عن مخاوفها بشأن التدريبات الصينية.

وكانت المناورات تهدف إلى "أن تكون بمثابة عقاب قوي للأعمال الانفصالية لقوات "استقلال تايوان" ، حسبما ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) نقلا عن متحدث عسكري.