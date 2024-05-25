وزير الدفاع الأمريكي يستأنف عمله بعد خضوعه لإجراء طبي

واشنطن- (د ب أ)

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) يوم الجمعة أن وزير الدفاع لويد أوستن استأنف مهام عمله بعد الخضوع لإجراء طبي.

وقالت الوزارة إن أوستن خضع "لإجراء متابعة غير جراحي محدد مسبقا واختياري ناجح يتعلق بمشكلة المثانة التي تم الإبلاغ عنها في وقت سابق".

وكان أوستن قد نقل صلاحياته الرسمية مؤقتا إلى نائبته كاثلين هايكس قبل الخضوع للإجراء الطبي.

وأضافت الوزارة أن الأمر لا علاقة له بتشخيص إصابة أوستن (70 عاما) بمرض السرطان. وعاد أوستن إلى منزله ومن غير المتوقع إدخال أي تغييرات على جدول عمله الرسمي.

وقال البيان إنه تم إبلاغ البيت الأبيض والكونجرس بشأن هذا الإجراء.

يذكر أن أوستن كان قد تعرض لانتقادات في بداية العام لإخفاء إصابته بمرض سرطان البروستانا واحتجازه في المستشفى بسبب مضاعفات الخضوع لجراحة جرت سرا. وحتى الرئيس جو بايدن لم يعرف لعدة أيام أن وزير الدفاع كان في المستشفى.