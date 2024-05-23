المجر تهدد بعدم تنفيذ مذكرة الجنائية الدولية باعتقال نتنياهو حال صدورها

بودابست - (د ب أ)

أعلنت المجر إنها لن تنفذ أي مذكرة اعتقال عن المحكمة الجنائية الدولية بشأن اعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على أراضيها، حال صدورها.

وقال وزير الحكومة جيرجيلي جولياس، للصحفيين في بودابست اليوم الخميس، إنه لن يتم اعتقال نتنياهو حال زار المجر.

يشار إلى أن المجر هي إحدى الدول الموقعة على "نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية"، إلا أن جولياس قال إن الأحكام الخاصة بتنفيذ قرارات المحكمة ليست نافذة بالكامل بعد في المجر التي تقع وسط أوروبا.

ويُعد رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان حليفا لنتنياهو، وقد أدان خطوة المحكمة الجنائية الدولية ووصفها بأنها "شائنة" و"مخزية".

وكان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، أعلن يوم الاثنين الماضي أنه طلب إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف جالانت وثلاثة من قادة حماس، لاتهامهم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة ابتداء من الثامن من /أكتوبر الماضي، بعد يوم من شن حماس هجوما مباغتا على إسرائيل.