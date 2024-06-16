لواء إسرائيلي متقاعد: الحرب في غزة فقدت غايتها

وكالات

قال اللواء الاحتياط المتقاعد في الجيش الإسرائيلي إسحاق بريك إن أي قرار من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لمهاجمة حزب الله سيجلب محرقة على إسرائيل.

وأضاف بريك أن الحرب في غزة فقدت غايتها وهي مستمرة فقط من أجل مصلحة نتنياهو، مشيرا إلى أن الجيش تقلصت قدرته في 20 عاما حتى بات لا يمكنه الانتصار على حركة المقاومة الإسلامية (حماس).