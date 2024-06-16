لواء إسرائيلي متقاعد: الحرب في غزة فقدت غايتها
11:17 ص الأحد 16 يونيو 2024
وكالات
قال اللواء الاحتياط المتقاعد في الجيش الإسرائيلي إسحاق بريك إن أي قرار من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لمهاجمة حزب الله سيجلب محرقة على إسرائيل.
وأضاف بريك أن الحرب في غزة فقدت غايتها وهي مستمرة فقط من أجل مصلحة نتنياهو، مشيرا إلى أن الجيش تقلصت قدرته في 20 عاما حتى بات لا يمكنه الانتصار على حركة المقاومة الإسلامية (حماس).
فيديو قد يعجبك:
الخبر التالى:نادي الأسير: الاحتلال يعتقل 9300 فلسطيني بينهم 250 طفلا