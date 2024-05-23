القبض على مسؤول عسكري روسي كبير بتهمة تلقي رشوة

موسكو - (د ب أ)

قررت محكمة عسكرية روسية القبض على مدير الإدارة الرئيسية للاتصالات بالجيش الروسي، الجنرال فاديم شامارين، بتهمة تلقي رشوة ضخمة، حسبما ذكرت وكالة تاس الروسية للأنباء اليوم الخميس.

وقال المتحدث باسم المحكمة "في 22 مايو الجاري، قررت المحكمة حبس شامارين لمدة شهرين كإجراء تحفظي بتهمة تلقي رشوة ضخمة بموجب البند السادس من المادة 290 من القانون الجنائي الروسي."

ولم يدخل قرار المحكمة حيز التنفيذ بعد ويمكن استئنافه.

وتنص المادة 290 من القانون الجنائي الروسي على عقوبة السجن بحد أقصى 15 عاما وغرامة تعادل مئة ضعف حجم الرشوة. كما ينص القانون الجنائي على ألا يقل حجم الرشوة عن مليون روبل (نحو 090ر11 دولار بسعر الصرف الحالي).