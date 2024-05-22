ممثلون بالأمم المتحدة يطلقون مبادرة تهدف للالتزام المشترك بعمل الأونروا

وكالات

أعلن ممثلو الأردن والكويت وسلوفينا في الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، إطلاقهم مبادرة تهدف للالتزام المشترك تجاه عمل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا".

وأعرب ممثلو الأردن والكويت وسلوفينا في الأمم المتحدة، عن أملهم في أن تحظى مبادرتهم بشأن عمل الأونروا بدعم كبير.

وأعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، أمس الثلاثاء، تعليق توزيع المواد الغذائية في رفح جنوبي قطاع غزة؛ بسبب نقص الإمدادات وغياب الأمن.

وأشارت الأونروا إلى أن 7 مراكز صحية من أصل 24 تابعة للوكالة تعمل بغزة لم تتلق أي إمدادات طبية منذ 10 أيام بسبب إغلاق معبري رفح وكرم أبو سالم.