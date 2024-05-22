الصحة بغزة: ارتفاع إجمالي ضحايا العدوان على القطاع إلى 35.709 شهداء

وكالات

قالت وزارة الصحة بغزة في بيان، اليوم الأربعاء، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 6 مجازر بالقطاع وصل منها للمستشفيات 62 شهيدا و138 مصابا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأعلنت الصحة بغزة، ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 35.709 شهداء و79.990 مصابا منذ 7 أكتوبر.

وأكدت وزارة الصحة في غزة، أن عدد من الضحايا ما يزال تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف الوصول إليهم.

وأمس الثلاثاء، قال الهلال الأحمر الفلسطيني، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت سيارة إسعاف بالرصاص الحي أثناء توجهها لإسعاف مصابين في مخيم جنين.