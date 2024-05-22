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الخارجية الفرنسية: ظروف الاعتراف بفلسطين كدولة لم تتوفر حتى الآن

02:59 م الأربعاء 22 مايو 2024

الخارجية الفرنسية

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قال وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورن، اليوم الأربعاء، إن شروط الاعتراف بفلسطين كدولة مستقلة بشكل رسمي، لم يتم استيفاؤها حتى الآن.

وأضاف سيجورن في بيانه "هذه ليست مجرد مسألة رمزية أو مسألة تحديد موقف سياسي، ولكنها أداة دبلوماسية في خدمة حل دولتين تعيشان جنبا إلى جنب في سلام وأمن".

وفي ذات الوقت أكد سيجورن، أن قرار الاعتراف بفلسطين بالنسبة لباريس ليس محظورًا، مشيرًا إلى أن ظروف اتخاذ تلك الخطوة لم تتوفر حتى الآن.

وأكد سيجورن، أن قرار الاعتراف بفلسطين له تأثير حقيقي داخل المنطقة.

ويأتي هذا بعد اعتراف إسبانيا وأيرلندا والنرويج رسميًا بفلسطين كدولة مستقلة كاملة السيادة، حيث دعت الدول السابقة باقي الدول لاتخاذ نفسهم خطوتهم.

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