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السعودية ترحب بقرار أيرلندا والنرويج وإسبانيا بالاعتراف بفلسطين

02:14 م الأربعاء 22 مايو 2024

وزارة الخارجية السعودية

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أعربت وزارة الخارجية السعودية، اليوم الأربعاء، عن ترحيبها بخطوة النرويج وأيرلندا وإسبانيا للاعتراف بفلسطين كدولة مستقلة، واصفة القرار بـ "الإيجابي".

وقالت الخارجية السعودية في بيانها، إن الاعتراف بفلسطين كدولة يؤكد على الإجماع الدولي على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.

ودعت المملكة العربية السعودية، باقي دول العالم إلى الإسراع بقرار الاعتراف بدولة فلسطين.

وأفادت الخارجية السعودية في بيانها، أن القرار من شأنه تحقيق مسار موثوق يحقق سلام عادل ودائم للشعب الفلسطيني.

وطالبت الرياض الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن الدولي، بالاعتراف بفلسطين كدولة مستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وزارة الخارجية السعودية أيرلندا النرويج إسبانيا فلسطين
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