التشيك: لا فائدة من الاعتراف بدولة فلسطين إذا لم يتضح من يمثلها

براغ - (د ب أ)

ذكر رئيس وزراء التشيك، بيتر فيالا، اليوم الأربعاء، في مقابلة مع موقع "بليسك.سي.زيد" الإخباري التشيكي، ردا على إعلان النرويج وأيرلندا وإسبانيا أنها ستعترف رسميا بفلسطين كدولة إنه ليس من المنطقي الاعتراف بفلسطين كدولة، إذا لم يتضح من يمثلها وعلى أي أرض.

ووصف فيالا مفهوم الدولتين، الإسرائيلية والفلسطينية، بأنه هدف جيد، لكنه قال إنه من الضروري تهيئة الظروف لذلك، حسب "إذاعة براغ" اليوم الأربعاء.

وكان فيالا عن أعرب عن تأييده في أكتوبر الماضي لنقل سفارة بلاده في إسرائيل من تل أبيب إلى القدس.

وكتب السياسي الليبرالي المحافظ على منصة "إكس" (تويتر سابقا):" أنا على قناعة بأن هذه ستكون خطوة مرغوبة في الوقت الحالي"، مشيرا إلى أنه سيتفاوض مع شركائه في الائتلاف الحاكم حول اتخاذ هذا الإجراء بشكل محدد.

وكان زعماء النرويج وإسبانيا وإيرلندا قد أعلنوا في تصريحات متزامنة، اليوم الأربعاء، أن بلادهم ستعترف بفلسطين كدولة مستقلة، في تحدٍ للمعارضة الشديدة من جانب إسرائيل.