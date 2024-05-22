النرويج تعترف بفلسطين كدولة في 28 مايو

أوسلو - (د ب أ)

أعلن رئيس الوزراء النرويجي يوناس جار ستور صباح اليوم الأربعاء أن بلاده ستعترف بفلسطين كدولة في 28 مايو الجاري.

وذكرت تقارير إعلامية أن أيرلندا وإسبانيا ودول أوروبية أخرى تعتزم أيضا إعلان الاعتراف بفلسطين اليوم الأربعاء.

وجاء في البيان الصحفي للحكومة النرويجية: "للفلسطينيين حق أساسي ومستقل في إقامة دولتهم. لكل من الإسرائيليين والفلسطينيين الحق في العيش بسلام في دولتين منفصلتين. ولا يمكن أن يكون هناك سلام في الشرق الأوسط دون حل الدولتين".

وأعلن متحدث باسم الحكومة الأيرلندية أن هذه الخطوة تهدف إلى إبقاء خيار حل الدولتين قائما.

واعترفت السويد بفلسطين كدولة قبل عشر سنوات. ومع ذلك يرى منتقدون أن الأراضي الفلسطينية تفتقر إلى معايير مهمة لمثل هذه الخطوة: على سبيل المثال، لا تزال الحدود بين إسرائيل والفلسطينيين محل نزاع، وهذا ينطبق أيضا على الوضع السياسي للقدس الشرقية.

وترفض إسرائيل بشدة الاعتراف بفلسطين. وقال سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة، جلعاد أردان، مؤخرا عندما عززت الجمعية العامة للأمم المتحدة وضع فلسطين: "عبر الضغط من أجل إقامة دولة فلسطينية، فإنك تقول للقتلة والمغتصبين إن الإرهاب يؤتي ثماره"، مضيفا أن السلطة الفلسطينية لا تستوفي معايير دولة مستقلة.

وتعتبر إسبانيا منذ فترة طويلة واحدة من أشد المنتقدين في أوروبا للعمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة. وعلقت الحكومة اليسارية في مدريد جميع صادرات الأسلحة إلى إسرائيل في أكتوبر الماضي. وقال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز إن الاعتراف خطوة صحيحة لأنه "يصب في المصلحة الجيوسياسية لأوروبا ولأن المجتمع الدولي لا يستطيع مساعدة الدولة الفلسطينية إذا لم يعترف بها"، مضيفا أن إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية في هذا القرن تحدث في غزة.