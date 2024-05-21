ولي العهد السعودي يؤكد لرئيس وزراء اليابان التزامه بالاستمرار في إمداد طوكيو بالنفط

الرياض - (د ب أ)

أكد ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، خلال اتصال مرئي اليوم الثلاثاء، مع رئيس وزراء اليابان فوميو كيشيدا التزام المملكة بالاستمرار في إمداد اليابان بالنفط الخام.

وأعرب كيشيدا "خلال الاتصال المرئي" عن امتنانه للمملكة على الإمدادات المستقرة من النفط الخام إلى اليابان، متطلعا "لمواصلة المملكة دورها القيادي باستقرار سوق النفط العالمي ودعم سلاسل الإمداد العالمية للطاقة النظيفة".

ويأتي الاتصال المرئي بين ولي العهد السعودي ورئيس الوزراء الياباني اليوم بعد أن أعلن سفير اليابان لدى السعودية، فوميو إيواي، أمس الاثنين أن ولي العهد السعودي، قد أجل زيارته إلى اليابان نظرا لضرورة وجوده بجانب العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، في ظل الظروف الصحية التي يمر بها.

كما أعرب كيشيدا خلال الاتصال المرئي "عن أمله في استقطاب استثمارات أجنبية مباشرة من المملكة العربية السعودية إلى اليابان في مجالات البناء ونقل الطاقة واستخدام الهيدروجين والرقمنة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والفضاء والصحة والطب والغذاء والزراعة وغيرها من القطاعات التي ستؤدي إلى خلق فرص تجارية" وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس" .

وجرى الإعلان خلال الاتصال المرئي عن مجلس الشراكة السعودي الياباني،

وأعرب كيشيدا "عن سعادته بتسليم شعلة معرض إكسبو 2025 أوساكا، كانساي، إلى المملكة العربية السعودية في عام، 2030"، مشيرا إلى "سعي اليابان لتشجيع المزيد من النمو في مجالات الترفيه والسياحة والتعليم والرياضة".

وأعرب كيشيدا "خلال الاتصال عن تمنياته بالصحة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز"، معرباً "عن تطلعه لزيارة ولي العهد لليابان في المستقبل، فيما عبر ولي العهد عن الشكر لدولته على مشاعره الطيبة، وشكره لدولته لتجديده الدعوة لزيارة اليابان.

وبحث رئيس الوزراء الياباني مع ولي العهد السعودي "المساعي المبذولة تجاه وقف الاعتداءات الإسرائيلية، وإيصال المساعدات الإنسانية، ودعم الجهود الرامية إلى الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية المستقلة، ودعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره".