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BBC

تطبيع مع السعودية.. تفاصيل مقترح أمريكي جديد لإنهاء الحرب في غزة

12:20 م الثلاثاء 21 مايو 2024

حرب غزة

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قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، إن مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان تقدم بصفقة جديدة لإسرائيل من أجل قبول مقترح التهدئة في غزة.

وأفادت الإذاعة العبرية، بأن الصفقة تشمل التطبيع مع السعودية وتوفير غطاء أمنيا أميركيا، إضافة إلى توفير دعما لتحالف يضم دول المنطقة بمواجهة إيران.

وأضافت الإذاعة، أن الصفقة الأمريكية تتضمن أيضًا استثمار مليارات الدولارات في قطاع غزة بتأثير إسرائيلي، في مقابل موافقة تل أبيب على إنهاء الحرب.

ويتضمن المقترح الأمريكي، إعلان الحكومة الاسرائيلية أنها تعمل لخلق أفق سياسي لتطبيق حل الدولتين.

وقالت الإذاعة العبرية، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لم يحدد موقفه بعد من المقترح، قائلة إنه "لم يعلن رفضه له كما لم يعلن قبوله".

الحرب في غزة السعودية الجيش الإسرائيلي جيك سوليفان
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