وزير الدفاع الإسرائيلي: لا نعترف بسلطة المحكمة الجنائية الدولية

مصراوي

قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، لا نعترف بسلطة المحكمة الجنائية الدولية.

وأضاف وزير الدفاع الإسرائيلي، أنه يجب رفض محاولة المدعي العام حرمان إسرائيل من حق الدفاع عن نفسها وإطلاق سراح المختطفين.

ولفت إلى أن مقاربة المدعي العام للجنائية الدولية بين حركة المقاومة الإسلامية "حماس" وإسرائيل أمر مثير للاشمئزاز، بحسب وصفه.

وفيما سبق أفادت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، اليوم الاثنين، بأن كريم خان المدعي العام بالمحكمة الجنائية الدولية، يعتزم طلب إصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، وزعيم حماس يحيى السنوار.

وقال خان إن المحكمة الجنائية الدولية تسعى أيضًا للحصول على أوامر اعتقال بحق اثنين آخرين من كبار قادة حماس محمد دياب إبراهيم المصري، زعيم كتائب القسام والمعروف باسم محمد ضيف، وإسماعيل هنية قائد المكتب السياسي.

وتمثل أوامر الاعتقال ضد السياسيين الإسرائيليين المرة الأولى التي تستهدف فيها المحكمة الجنائية الدولية الزعيم الأعلى لحليف وثيق للولايات المتحدة.

ويضع القرار نتنياهو في صحبة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحقه بشأن حرب موسكو على أوكرانيا.