"الأونروا": أكثر من 810 آلاف شخص فروا من رفح خلال الأسبوعين الماضيين

غزة - (د ب أ)

أفادت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، اليوم الإثنين ، بأن أكثر من810 آلاف شخص فروا من رفح جنوب قطاع غزة خلال الأسبوعين الماضيين.

وقالت الأونروا ، في منشور على صفحتها بموقع "فيسبوك" اليوم، إن النزوح مستمر في غزة .. وفي كل مرة تشرد فيها عائلات، تتعرض حياتها لخطر جسيم".

وأضافت:"يضطر الناس إلى ترك كل شيء خلفهم بحثًا عن الأمان. لكن لا توجد منطقة آمنة..وقف إطلاق النار الآن".

وتشن إسرائيل حربا شاملة ضد قطاع غزة عقب الهجوم الذي شنته الفصائل الفلسطينية المسلحة، وفي مقدمتها حركة حماس، على القواعد والمستوطنات الإسرائيلية فيما يعرف بغلاف غزة يوم السابع أكتوبر الماضي.