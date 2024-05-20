الصين تنعي الرئيس الإيراني ووزير خارجيته

(مصراوي)

نعت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الاثنين، الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان عقب وفاتهما في حادث تحطم طائرة.

وجاء في بيان الخارجية الصينية، إعراب الرئيس شي جين بينج، عن تعازيه جراء وفاة رئيسي وعبداللهيان.

وأعلنت السلطات الرسمية في إيران اليوم الاثنين وفاة رئيسي وعبداللهيان وجميع الوفد المرافق في حادث تحطم الطائرة التي كانت متجهة إلى محافظة أذربيجان.

واستمرت جهود البحث عن طائرة الرئيس الإيراني التي سقطت أمس إلى أن تم العثور عليها اليوم، حيث أعلن الهلال الأحمر الإيراني نقل جثامين رئيسي والوفد المرافق له إلى مدينة تبريز.