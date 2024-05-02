لكم وركل وقنابل غاز واعتقال.. الشرطة الأمريكية تفض اعتصام طلاب كاليفورنيا - صور وفيديو

كتبت- سلمى سمير:

اقتحمت قوات الشرطة الأمريكية، اليوم الخميس، حرم جامعة كاليفورنيا لفض اعتصام الطلاب المنددين بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة بالقوة، فيما رصدت عدسات الكاميرات اعتداءات عنيفة بالضرب على الطلاب والطالبات واستخدام قنابل الغاز والصوتية لإخلاء الجامعة.

وفور اقتحامها حرم الجامعة، اشتبكت شرطة لوس أنجلوس مع الطلاب، واعتقلت عددا منهم، وسط إطلاق كثيف لقنابل الغاز.

Police officer pushes protester back using baton. pic.twitter.com/Tbk9ATGWgU — Sergio Olmos (@MrOlmos) May 2, 2024

بدأت الاشتباكات العنيفة مع الطلاب، بانتشار العشرات من أفراد قوات الأمن داخل جميع مباني الجامعة وساحاتها بطلب من رئاسة الجامعة لتوفير الدعم. تلى ذلك إزالة الحواجز الحديدية والخشبية التي أقامها الطلاب حول مخيم الاعتصام.

وحذرت الشرطة الطلاب المعتصمين من البقاء في الحرم الجامعي، وطالبتهم عبر مكبرات الصوت بإخلاء المخيم وهددتهم بالاعتقال حال عدم امتثالهم لأوامرها.

ولم يمر وقت طويل، حتى أطلقت قوات الأمن قنابل صوتية لها وميض بسيط، زامنها تحليق لمروحيات قوات الأمن فوق المخيم لرصد المتظاهرين.

ورصدت مقاطع فيديو استخدام الشرطة للعنف أثناء تعاملها مع المحتجين، من خلال إمساك أحد الضباط لرباط عنق وشد أحد المتظاهرين من رقبته، إضافة إلى تفريق المتظاهرين بالقوة وهدم خيامهم المنصوبة وأغراضهم داخل مخيم الاعتصام.

كما اعتقلت القوات عشرات الطلاب، فيما رفض آخرون إخلاء الجامعة قائلين إنهم مستعدين لاشتباكات قوات الشرطة معهم.

Police begin making contact with protestors at the fence. 3:57am pic.twitter.com/bgQc9LqAYn — Sergio Olmos (@MrOlmos) May 2, 2024

وبينما قيدت أيدي المتظاهرين بأربطة خلف ظهورهم، عقب اشتباك قوات الأمن معهم، كانت السيارات مجهزة خارج الجامعة من أجل نقل المعتقلين.

Heavily armored riot police finally breach the UCLA encampment as chaos erupts and activists resist arrest.



Flash-bangs and tear gas are deployed by police, with students dragged off the floor and arrested.



🎥 @AnthonyCabassa_



pic.twitter.com/ybiDXhA3AS — Oli London (@OliLondonTV) May 2, 2024

كانت إدارة الجامعة مهدت لعملية الاقتحام والفض، عبر إبلاغ الطلاب والأساتذة الجامعيين بأن العملية التعليمية يومي الخميس والجمعة ستكون عن بعد، وشددت على ضرورة تجنب دخول الحرم الجامعي تحديدًا قاعة "رويس كواد" بناء على تعليمات مجلس الشيوخ الأكاديمي.

Campus operations will be limited tomorrow and Friday. Please continue to avoid campus and the Royce Quad area. Per Academic Senate guidance on instruction, all in-person classes are authorized and required to pivot to remote tomorrow and Friday. https://t.co/MNiqJ7bu67 — UCLA (@UCLA) May 2, 2024

وتأتي اعتقالات اليوم، بعد يوم واحد من هجوم متظاهرين يهود "ملثمين" على الطلبة المحتجين داخل جامعة كاليفورنيا والاعتداء عليهم بالضرب وإطلاق الألعاب النارية، مما أدى لوقوع اشتباكات بينهم فضتها قوات الأمن باستخدام قنابل الغاز.

وانتقد مكتب حاكم ولاية كاليفورنيا، تعامل شرطة لوس أنجلوس مع الطلاب، قائلًا إن مجيئهم عقب اعتداءات المتظاهرين اليهود غير مقبول وجاء بشكل متأخر، في إشارة لهجومهم واعتدائهم على الطلاب المتظاهرين.

Police tear down tents at UCLA. 5:00am pic.twitter.com/mCMlcU11Zj — Sergio Olmos (@MrOlmos) May 2, 2024

وبلغ إجمالي المعتقلين في احتجاجات الجامعات التي وصلت لأكثر من 40 جامعة، 1700 شخص دون حساب عدد الطلاب الذين تم إيقافهم اليوم في جامعة كاليفورنيا، جراء مطالبتهم بالإفراج عن زملائهم الذين تم اعتقالهم في مختلف الجامعات الأمريكية على رأسها كولومبيا لمطالبتهم بسحب استثمارات الجامعة من الشركات الداعمة للعدوان الإسرائيلي على غزة.