لكم وركل وقنابل غاز واعتقال.. الشرطة الأمريكية تفض اعتصام طلاب كاليفورنيا - صور وفيديو

كتبت- سلمى سمير:

اقتحمت قوات الشرطة الأمريكية، اليوم الخميس، حرم جامعة كاليفورنيا لفض اعتصام الطلاب المنددين بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة بالقوة، فيما رصدت عدسات الكاميرات اعتداءات عنيفة بالضرب على الطلاب والطالبات واستخدام قنابل الغاز والصوتية لإخلاء الجامعة.

وفور اقتحامها حرم الجامعة، اشتبكت شرطة لوس أنجلوس مع الطلاب، واعتقلت عددا منهم، وسط إطلاق كثيف لقنابل الغاز.

بدأت الاشتباكات العنيفة مع الطلاب، بانتشار العشرات من أفراد قوات الأمن داخل جميع مباني الجامعة وساحاتها بطلب من رئاسة الجامعة لتوفير الدعم. تلى ذلك إزالة الحواجز الحديدية والخشبية التي أقامها الطلاب حول مخيم الاعتصام.

وحذرت الشرطة الطلاب المعتصمين من البقاء في الحرم الجامعي، وطالبتهم عبر مكبرات الصوت بإخلاء المخيم وهددتهم بالاعتقال حال عدم امتثالهم لأوامرها.

ولم يمر وقت طويل، حتى أطلقت قوات الأمن قنابل صوتية لها وميض بسيط، زامنها تحليق لمروحيات قوات الأمن فوق المخيم لرصد المتظاهرين.

ورصدت مقاطع فيديو استخدام الشرطة للعنف أثناء تعاملها مع المحتجين، من خلال إمساك أحد الضباط لرباط عنق وشد أحد المتظاهرين من رقبته، إضافة إلى تفريق المتظاهرين بالقوة وهدم خيامهم المنصوبة وأغراضهم داخل مخيم الاعتصام.

كما اعتقلت القوات عشرات الطلاب، فيما رفض آخرون إخلاء الجامعة قائلين إنهم مستعدين لاشتباكات قوات الشرطة معهم.

وبينما قيدت أيدي المتظاهرين بأربطة خلف ظهورهم، عقب اشتباك قوات الأمن معهم، كانت السيارات مجهزة خارج الجامعة من أجل نقل المعتقلين.

Heavily armored riot police finally breach the UCLA encampment as chaos erupts and activists resist arrest. Flash-bangs and tear gas are deployed by police, with students dragged off the floor and arrested. 🎥 @AnthonyCabassa_ pic.twitter.com/ybiDXhA3AS

كانت إدارة الجامعة مهدت لعملية الاقتحام والفض، عبر إبلاغ الطلاب والأساتذة الجامعيين بأن العملية التعليمية يومي الخميس والجمعة ستكون عن بعد، وشددت على ضرورة تجنب دخول الحرم الجامعي تحديدًا قاعة "رويس كواد" بناء على تعليمات مجلس الشيوخ الأكاديمي.

Campus operations will be limited tomorrow and Friday. Please continue to avoid campus and the Royce Quad area. Per Academic Senate guidance on instruction, all in-person classes are authorized and required to pivot to remote tomorrow and Friday. https://t.co/MNiqJ7bu67