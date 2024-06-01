سقوط نحو 20 قتيلاً في غرق قارب بشرق أفغانستان

وكالات

لقي 20 شخصاً على الأقل بينهم أطفال حتفهم، اليوم السبت، لدى غرق قارب كانوا يستقلونه في أحد أنهار ولاية ننجرهار شرق البلاد، وفق ما أفاد مسؤول محلي.

وكتب المسؤول عن قسم التواصل المحلي قريشي بدلون عبر منصة "إكس" أن "قارباً يحمل على متنه نساء وأطفالاً غرق صباح السبت، قرابة الساعة السابعة في نهر بمنطقة باسول".

وأضاف بادلون أن القارب كان يقل 25 شخصاً. وأوضح أن خمسة أشخاص نجوا من الحادث الذي لا تزال أسبابه موضع تحقيق.

وانتشلت فرق الإنقاذ خمس جثث، وتواصل البحث عن الضحايا الآخرين.

ووفق وسائل إعلام محلية، يستخدم سكان هذه المنطقة القوارب بشكل متكرر وغالباً في ظروف غير ملائمة، لعبور النهر لعدم وجود جسر فوقه.

من جهتها، قالت إدارة الصحة في ننجرهار في بيان، إنه تم حتى الآن انتشال خمس جثث، بينها رجل وامرأة وصبيان وفتاة.

وأضافت أنه تم إرسال فريق طبي وسيارات إسعاف إلى المنطقة.

لم يقدم المسؤولون تفاصيل عن سبب الحادث، وقالوا إن رجال الإنقاذ ما زالوا يبحثون عن جثث أخرى.

وكثيراً ما يستخدم سكان المنطقة القوارب المصنوعة محلياً للتنقل بين القرى والأسواق المحلية.