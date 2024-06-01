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BBC

المعارضة الإسرائيلية تؤيد مقترح وقف الحرب على غزة

03:09 م السبت 01 يونيو 2024

يائير لابيد

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وكالات

أكد زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، دعمه لرئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو في أي اتفاق تبادل أسرى، خاصة إذا تعنت شركاؤه من اليمين المتطرف، وهم كلا من وزير المالية سموتريتش ووزير الأمن الداخلي بن غفير.

ودعا لابيد على صفحته بموقع إكس، نتنياهو لتنفيذ المقترح الذي أعلنه بايدن، يوم أمس الجمعة، بشأن إنهاء الحرب في غزة، مشيرا إلى أن الحكومة الإسرائيلية لا يمكن أن تتجاهل خطاب بايدن.

وقال لابيد، إن المعارضة ستدعم نتنياهو في اتفاق المحتجزين إذا تعنت شركائه بالحكومة.

وأوضح الرئيس الأمريكي، أن المقترح الإٍسرائيلي الجديد يشمل ثلاث مراحل يتضمن عودة الفلسطينيين إلى منازلهم.

المرحلة الأولى ستستمر 6 أسابيع بوقف شامل لإطلاق النار وانسحاب القوات الإٍسرائيلية من المناطق السكنية في غزة، بينما المرحلة الثانية من مقترح إسرائيل سيتم فيها تبادل جميع الأسرى ممن هم على قيد الحياة بما في ذلك الجنود، بينما المرحلة الثالثة تشمل إعادة إعمار غزة.

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