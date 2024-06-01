إسقاط 11 طائرة.. أبو حمزة يكشف تفاصيل مهمة عن وضع المقاومة حاليا

غزة ( د ب أ )

قال الناطق باسم سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي أبو حمزة، إن المقاومة أسقطت نحو 11 طائرة إسرائيلية خلال الأسابيع الماضية.

وتابع أبو حمزة في كلمة له اليوم السبت: "إننا ما زلنا بألف خير، وحرب الاستنزاف لن تكون إلا حسرة وندامة على جيش العدو".

وأشار أبو حمزة: "جيش العدو بدأ يشعر بالغرق في غزة وسيخرج من القطاع ذليلا، كما أن شعبنا لن يقبل أن يبقى منعزلًا ومهمشًا عن نيل حقوقه".

وأوضح أبو حمزة: "المقاومة تخوض معركة أمنية معقدة للحفاظ على الأسرى الإسرائيليين، لكن الكيان الصهيوني المجرم يخوض حرب إبادة شاملة ضد شعب أعزل".

وتابع: "نقول "للإسرائيليين لا تسمعوا من قيادتكم، وعودتكم إلى المستوطنات لن تكون إلا بوقف الحرب على غزة".

وأضاف أبو حمزة: "خلال الأسابيع القليلة الماضية نفذنا العديد من عمليات القنص التي طالت رؤوس جنود وقناصي العدو".

وأعلن أبو حمزة عن استهداف شبه يومي لقوات الاحتلال الإسرائيلية في رفح وجباليا ونتساريم، وقصف بئر السبع وسديروت وعسقلان خلال الأسابيع الماضية.