عبدالملك الحوثي يعلق على التظاهرات داخل الجامعات الأمريكية

(مصراوي)



علق زعيم حركة أنصار الله الحوثية عبد الملك الحوثي، اليوم الخميس، على الحراك الطلابي داخل الجامعات الأمريكية من أجل دعم القضية الفلسطينية.

وقال عبد الملك الحوثي، إن عاجل النشاط الطلابي السلمي داخل الجامعات فضح السلطات الأمريكية، مشيرًا إلى مشاهدة العالم أجمع لعنف السلطات الأمريكية بحق الطلاب العزل.



ووصف الحوثي، عمليات الاعتقال و"االترويع" داخل الجامعات الأمريكية بحق الطلاب والطالبات بـ "الهجوم العسكري"، مضيفًا أن الحراك الطلابي تسبب في قلق الإدارة الأمريكية ونتيجة ذلك أحداث العنف الأخيرة بحقهم.

وأعرب الحوثي، عن أمله في استمرار الحراك الطلابي، الذي سيؤثر بشكل أساسي في الضغط على دعم واشنطن المستمر لإسرائيل.



وندد الحوثي، بمعارضة الإدارة الأمريكية المستمرة، لقرار وقف إطلاق النار، مشيرًا إلى تأثير ذلك على "صحوة الضمير الطلابي" في الجامعات الأمريكية.

وتحدث الحوثي، عن استمرار هجمات المقاومة الفلسطينية على الاحتلال الإسرائيلي، مشيرًا إلى استمرار صواريخ المقاومة في الانطلاق من غزة وجنوب لبنان، وهو ما أدى بحسبه إلى "إذهال" إسرائيل.



وقال الحوثي، إن الولايات المتحدة تتعاون مع بريطانيا من أجل يكون لهما حضور عسكري من خلال الرصيف العائم في غزة، متهمًا واشنطن بالرغبة في التحكم عبر الممر البحري بما يتم تقديمه للشعب الفلسطيني في غزة من مساعدات.