أردوغان يعلق على التظاهرات الطلابية بالجامعات الأمريكية لدعم غزة

(مصراوي)

علق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، على الحراك الطلابي داخل الجامعات الأمريكية من أجل التنديد بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وقال أردوغان، إن السلطات الأمريكية تنكل بالطلبة والأساتذة لرفضهم المذابح الإسرائيلية المرتكبة بقطاع غزة.

وطالب أردوغان بوقف "حمام الدم" في قطاع غزة، مشددًا على ضرورة العمل من أجل إحلال السلام وإقامة دولة فلسطينية على حدود 67.

وأكد أردوغان، على مواصلة الدعم التركي للقضية الفلسطينية رغم الضغوطات "الصهيونية" التي تفرض على بلاده.

واتهم أردوغان، الدول الغربية بغض الطرف عن مقتل 35 ألف فلسطيني في غزة، مشيرًا إلى أنها بدلًا من ذلك تواصل دعم إسرائيل والوقوف إلى جانبها.

وأضاف أردوغان، أن إسرائيل تحاول فرض فكر معاداة تركيا بالعالم، مؤكدًا أنها لن تنجح في ذلك.