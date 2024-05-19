البيت الأبيض: بايدن قطع إجازته بعد حادث طائرة الرئيس الإيراني

مصراوي

أعلن البيت الأبيض، اليوم الأحد، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن قطع إجازته لإحاطة عاجلة بعد حادث طائرة الرئيس الإيراني.

وأفادت تقارير إعلامية إيرانية، اليوم الأحد، بتعرض المروحية التي تقل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي لحادث بمحافظة أذربيجان الشرقية.

وأوضحت الوكالة الإيرانية أن الموكب الرئاسي كان يتكون من 3 مروحيات تمكنت اثنتان منهم من الوصول بسلام إلى وجهتهم وعلى متنهم بعض الوزراء والمسؤولين.

ووفقا لـ "تسنيم"، فإن المروحية التي كانت تقل رئيسي كان على متنها أيضا إمام جمعية تبريز ومحافظ أذربيجان الشرقية ووزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان.

وانطلقت فرق البحث والإنقاذ والقوات العسكرية والشرطة للبحث عن المروحية المفقودة، فيما يقول السكان المحليون أن حالة المروحية لا تزال مجهولة بسبب الضباب الذي يخيم على المنطقة.

ودعت وكالة "فارس" للأنباء، اليوم الأحد، الشعب الإيراني للصلاة من أجل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي بعد تعرض مروحيته لحادث.

وأعلنت "إرنا"، وصول فرق الإنقاذ لموقع الحادث في محاولة لتحديد موقع مروحية الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي.

وأوضحت وكالة "نور نيوز"، أن فرق الإغاثة وصلت بعد ساعة إلى موقع الحادث في "وزرقان" وباشرت عمليات البحث فورا.

بينما أكدت وكالة "تسنيم"، أنه لم يتم العثور على مروحية الرئيس الإيراني حتى الآن، مشيرة إلى أن البحث جارٍ.

من جانبها، قالت هيئة الطوارئ الإيرانية، اليوم الأحد، إنها لم تتلق حتى الآن أي تقارير عن سقوط مروحية الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي.

وأشارت هيئة الطوارئ الإيرانية، إلى أنه تم إرسال فرق إنقاذ تابعة للهلال الأحمر ومسيرات إلى موقع الحادث.

وكانت وكالة "تسنيم" الإيرانية للأنباء قالت، إن بعض مرافقي الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، على متن المروحية، تمكنوا من الاتصال بمركز المراقبة، ما يشير إلى احتمالية نجاة جميع من كانوا على متنها.