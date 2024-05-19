مدير كمال عدوان: المستشفى لا يزال يقدم الخدمات الصحية

(مصراوي)

قال مدير مستشفى كمال عدوان حسام أبو صفية، اليوم الأحد، إن المستشفى لا يزال يقدم الخدمات الصحية للجرحى والمرضى، مشيرًا إلى أن الخدمات تقدم للمحتجين بالحد الأدنى.

ونفى أبو صفية، أنباء خروج المستشفى عن الخدمة، وذلك عقب استهداف قوات الاحتلال له وإرسال التهديدات له في ظل تواجده في مخيم جباليا شمالي القطاع والذي يشهد معارك عنيفة بين عناصر المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي.

وقال أبو صفية، إن المستشفى، يعاني من نقص حاد في المستلزمات الطبية، إلا أنه رغم ذلك يستقبل الجرحى ويجري بعض العمليات الجراحية، مناشدًا المجتمع الدولي بالنظر إلى المستشفى ومساعدة المصابين بداخله.

وتحاصر قوات الاحتلال الإسرائيلي مستشفى كمال عدوان، ما يؤثر على تقديم الخدمات العلاجية للمرضى بحسب أبو صفية.

وصرح مدير مستشفى كمال عدوان، أنه وصل إلى المستشفى منذ أمس نحو 60 شهيدا غالبيتهم من النساء والأطفال وذلك بعد استهداف قوات الاحتلال لمربع سكني مكتظ بمخيم جباليا.