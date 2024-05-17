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BBC

وزراء خارجية 13 دولة يحذرون إسرائيل من الهجوم على رفح

11:58 ص الجمعة 17 مايو 2024

الاحتلال الإسرائيلي

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قالت وكالة الأنباء الألمانية إن وزراء خارجية 13 دولة -من بينهم مجموعة السبع باستثناء الولايات المتحدة- طالبوا في خطاب موجه لنظيرهم الإسرائيلي يسرائيل كاتس بتوفير المزيد من المساعدات للشعب الفلسطيني، محذرين إسرائيل من الهجوم على رفح.

كما طالبوا الحكومة الإسرائيلية بالتخفيف من الأزمة الإنسانية المدمرة والمتفاقمة في غزة، ودعوا إلى فتح كل المعابر الحدودية أمام المساعدات بما في ذلك معبر رفح.

وذكرت أن الخطاب وقعه أيضا وزراء خارجية أستراليا والدنمارك وفنلندا وهولندا ونيوزيلندا وكوريا الجنوبية والسويد.


الاحتلال الإسرائيلي إسرائيل رفح
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