"كتائب القسام" تعلن قتل 12 جنديًا إسرائيليًا شمال غزة

غزة - (د ب أ)

أعلنت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم الأربعاء، قتل 12 جنديا إسرائيليا في عملية مركبة بمخيم جباليا شمال قطاع غزة.

وقالت كتائب القسام ، في سلسلة منشورات أوردها "المركز الفلسطيني للإعلام" على منصة "إكس" اليوم ، إنه "في عملية مركبة في منطقة "بلوك 4" بمخيم جباليا شمال قطاع غزة.. قام مجاهدونا باستهداف جرافة عسكرية من نوع "دي 9" بقذيفة "الياسين 105" واستهداف قوة صهيونية تحصنت داخل أحد المنازل بقذيفتين مضادتين للأفراد والاشتباك معها".

وأضافت أنه "فور تقدم قوة النجدة للمكان تم تفجير عبوة "شواظ" في دبابة ميركفاه، وبعد محاولة سحب عتاد القوة المستهدفة الملقية على الأرض قام سلاح الجو الصهيوني بقصف المكان بشكل همجي وأكد مجاهدونا مقتل ما لا يقل عن 12 جندياً في العملية".

كما أعلنت "القسام" قيام عناصرها في عملية فدائية مشتركة مع ألوية الناصر صلاح الدين بتفجير ناقلة جند صهيونية في محيط منطقة رابعة بمخيم جباليا بعبوة لاصقة من مسافة الصفر وإيقاع طاقمها بين قتيل وجريح ، كاشفة عن السيطرة على مسيرة إسرائيلية غرب مخيم جباليا .

وأفادت "القسام" بانها أسقطت عبر طائرة مسيرة قذيفة مضادة للدروع على مجموعة من الجنود الإسرائيليين شرق مخيم جباليا، مشيرة الى قنص جندي قرب مسجد شرق مدينة رفح .