اندلاع حريق في السوق المصري داخل إسطنبول (فيديو)

(مصراوي)

وقع حريق كبير، اليوم الأربعاء، في سوق التوابل الشهير بـ "السوق المصري" في منطقة إمينونو في وسط إسطنبول بتركيا.

İstanbul'da Eminönü'nde Mısır Çarşı'sında yangın çıktı. İhbar üzerin olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.https://t.co/ItUwqMai4v pic.twitter.com/2qhTHoxthT — Hürriyet.com.tr (@Hurriyet) May 15, 2024

وحسبما صرح عمدة منطقة الفاتح، محمد إرجون توران، فلم تحدث أي أضرار كبيرة داخل السوق المصري، بعد توجه فرق الإطفاء بشكل عاجل من أجل إطفاء الحريق.

واندلع الحريق، داخل مدخنة أحد المطاعم المتواجدة عند بوابة سوق السمك المقابل لسوق التوابل الكبير، الذي نتج عنه أضرارًا داخل المطعم بحسب ما ذكرت السلطات التركية.

📌İstanbul Eminönü'ndeki tarihi Mısır Çarşısı'nda yangın çıktı.



📌Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.



📌Yangının, tarihi çarşının içinde yer alan bir restoranın baca kısmında başladığı öğrenildi. pic.twitter.com/NN5wA1k1i8 — Ekip Haber (@ekiphabercom) May 15, 2024

وأكد توران الذي حضر بشكل شخصي إلى مكان الحادث على تدخل فرق الإطفاء بشكل فوري لإخماد الحريق، مشيرًا لأهمية المنطقة التاريخية.