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اندلاع حريق في السوق المصري داخل إسطنبول (فيديو)

02:16 م الأربعاء 15 مايو 2024

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(مصراوي)

وقع حريق كبير، اليوم الأربعاء، في سوق التوابل الشهير بـ "السوق المصري" في منطقة إمينونو في وسط إسطنبول بتركيا.

وحسبما صرح عمدة منطقة الفاتح، محمد إرجون توران، فلم تحدث أي أضرار كبيرة داخل السوق المصري، بعد توجه فرق الإطفاء بشكل عاجل من أجل إطفاء الحريق.

واندلع الحريق، داخل مدخنة أحد المطاعم المتواجدة عند بوابة سوق السمك المقابل لسوق التوابل الكبير، الذي نتج عنه أضرارًا داخل المطعم بحسب ما ذكرت السلطات التركية.

وأكد توران الذي حضر بشكل شخصي إلى مكان الحادث على تدخل فرق الإطفاء بشكل فوري لإخماد الحريق، مشيرًا لأهمية المنطقة التاريخية.

حريق السوق المصري إسطنبول منطقة إمينونو
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